Bigg Boss 16 Winner: गौहर खान ने किया बिग बॉस विनर की घोषणा, लोगों ने कहा- सब फिक्स्ड है

नई दिल्ली: Bigg Boss 16 Winner: बिग बॉस 16 के फिनाले में अब बहुत ही कम समय बचा है. शो के ग्रैंड फिनाले में दो दिन ही बचे हुए है. इसके बाद बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में अब दो दिन बचे है. ऐसे में बिग बॉस 16 के विनर का खुलासा हो जाएगा. सोशल मीडिया पर फैंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट का सपोर्ट कर रहे हैं. अब गौहर खान ने शो के विजेता का नाम घोषित कर दिया है. जिसके बाद लोगों ने शो को फिक्स्ड बता दिया है.

गौहर ने बताया विनर का नाम

Gut feeling , Priyanka will win #bb16 !

गौहर खान बिग बॉस सीजन 7 की विजेता रह चुकी हैं. गौहर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. गौहर खान ने इस सीजन के विजेता के नाम की घोषणा की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- मुझे गट फीलिंग आ रही है कि इस बार विनर प्रियंका चाहरा चौधरी होंगी.

ट्विटर पर छिड़ी बहस

गौहर खान के इस ट्वीट से शिव ठाकरे और एमसी स्टैन के फैंस नाराज हो गए. जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल करना शुरू किया है. कुछ लोगों ने यह कह दिया कि बिग बॉस 16 का विनर फिक्स्ड है.

गौहर से पहले इन स्टार्स ने भी किया दावा

MC n shiv janta choice priyanka channel choice lets c who will win #bb16

— Yuvika Chaudhary (@yuvikachoudhary) February 9, 2023