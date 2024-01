Bigg Boss 17: आयशा खान पर फूटा औरा का गुस्सा, किस वजह से आयशा पर फेंकर मारा कंबल?

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: इन दिनों बिग बॉस 17 के घर में काफी कुछ देखने को मिल रहा है. बीते दिनों घर से एक नहीं तीन कंटेस्टेंट रिंकू धवन, नील भट्ट और अनुराग का बिग बॉस घर से बेघर हुए. वहीं मिड-वीक एविक्शन की वजह से अब घर पर एक नई जंग छिड़ गई है. शो में अब नॉमिनेशन टास्क होने वाला है जिसकी वजह से घर का माहौल और भी ज्यादा सीरियस हो रहा है.

औरा को आया आयशा खान पर गुस्सा

सोशल मीडिया पर शो का एक क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें के पॉप सिंगर औरा आयशा खान पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे रहैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि आयशा बेड पर लेटकर अभिषेक से बातें कर रही होती हैं. इस दौरान औरा उनके पास आकर उनका कम्बल हटाते हैं और फिर उनके मुंह पर फेक कर वहां से चले जाते हैं. इसके बाद आयशा खान कुछ देर के लिए तो हैरान रह जाती हैं.

Aoora dislikes AyeshaKhan probs due to her constantly kissing him without consent which NOONE is bringing up, imagine a man did that. But he didn’t get physical y’all calm down he just threw the blanket which ofc shouldn’t have so yea both sides to blame.pic.twitter.com/O9WpCYopBe

— sara (@saratae123) January 1, 2024