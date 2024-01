Bigg Boss 17 Finale: रश्मि नहीं करेंगी अंकिता लोखंडे का सपोर्ट? जानें किस कंटेस्टेंट के सपोर्ट में कौन सा सेलेब होगा शो में शामिल

नई दिल्ली: Bigg Boss 17 Finale: 8 जनवरी, 2024 (रविवार) को बिग बॉस 17 का फिनाले होने वाला है जिसके बाद शो के इस सीजन के विनर की अनाउंसमेंट हो जाएगी. इससे पहले अब खबर है कि बिग बॉस के पिछले सीजनों के कुछ कंटेस्टेंट्स शो में एंट्री लेने वाले हैं. पूजा भट्ट, करण कुंद्रा और रश्मि देसाई समेत कई सितारो बिग बॉस के घर में एंट्री लेने के लिए तैयार हैं. पर इसी बीच रश्मि देसाई को लेकर खबर सामने आई है कि वो शो में शामिल नहीं होंगी. आइए जानते हैं उनकी जगह अंकिता लोखंडे का सपोर्ट करने कौन शो में जाएगा.

रश्मि देसाई नहीं ये एक्ट्रेस करेंगी अंकिता लोखंडे को सपोर्ट

25 तारीख यानी आज 'बिग बॉस तक' के एक्स पेज ओर कंटेस्टेंट के सपोर्टर की एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि अंकिता लोखंडे के सपोर्ट में टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई शो में नजर आएंगी. मगर कुछ देर बाद इस ट्वीट में अपडेट देखने को मिला जिसमें खुलासा किया गया कि रश्मि देसाई नहीं अमृता खानविलकर अंकिता को सपोर्ट करने शो में शिरकत करेंगी.

EXCLUSIVE & BREAKING! #BiggBoss_Tak

Celebrities to enter the #BiggBoss17 house to support their favorites

Karan Kundrra for #MunawarFaruqui

Pooja Bhatt ji for #MannaraChorpa

Shalin Bhanot for #AbhishekKumar

Sandip Sikcand for #ArunMashettey

Rashami Desai…

— #BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) January 25, 2024