Bigg Boss OTT 3 Elimination: 'बिग बॉस' के घर में हुआ मिड वीक एविक्शन, पहले ही हफ्ते कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता

Bigg Boss OTT 3 Elimination: 'बिग बॉस ओटीटी' में पहले ही दिन से जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है. हर कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक दिख रहा है. वहीं, सीजन के पहले सप्ताह में जबरदस्त ट्वीस्ट दिखाते हुए मेकर्स ने मिड वीक एविक्शन कर दिया है. बिग बॉस के घर में एक टास्क के दौरान नीरत गोयत और शिवानी कुमारी में से किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए कहा था. वहीं, अब उस कंटेस्टेंट का नाम भी सामने आने लगा है, जिसे पहले ही सप्ताह में घर से बेघर होना पड़ा है.

खोली गई थी वेटिंग लाइन्स

बिग बॉस के घर से जुड़ी खबरें देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'द खबरी' की ओर से दावा किया जा रहा है कि मिड वीक नॉमिनेशन के लिए नीरज और शिवानी के लिए मंगलवार दोपहर 2 बजे तक वोटिंग लाइन्स खोली गईं. इसके बाद बिग बॉस ने सभी घरवालों लिविंग एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा और मिड वीक एविक्शन की खबर सुनाई, जिससे हर कोई हैरान था.

शिवानी को रखा सुरक्षित

वोटिंग लाइन्स खुले होने के बावजूद बिग बॉस ने एविक्शन की जिम्मेदारी घरवालों को सौंपी. ऐसे में सभी कंटेस्टेंट्स ने शिवानी को सुरक्षित रखते हुए नीरज को बेघर करने का फैसला लिया.

FIRST ON #TheKhabri Only#NeerajGoyat has bee ELIMINATED from the house on HM Votes.

— The Khabri (@TheKhabriTweets) June 25, 2024