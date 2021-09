Sidharth Shukla: एक्टर के निधन से सदमे में इंडस्ट्री, आंखों को नम करता सेलेब्स का पोस्ट

नई दिल्ली: टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और 'बिग बॉस 13' (Bigg Bosss) विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. फिल्म इंडस्ट्री से गुरुवार सुबह ऐसी खबर आई जिसे सुन हर किसी की आंखें नम हो गई.

40 वर्षीय एक्टर सिद्धार्थ का हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में निधन हो गया. एक्टर (Sidharth Shukla passes away) की मौत की खबर ने टीवी जगत को हिलाकर रख दिया है, उनके फैन्स, टेलीविजन स्टार और बॉलीवुड एक्टर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक जता रहे हैं.

बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और आसिम रियाज की दोस्ती और दुश्मनी दोनों देखने को मिली. वहीं एक्टर के निधन पर शोक जताते हुए आसिम ने सिद्धार्थ के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं तुमसे स्वर्ग में मिलूंगा. #sidharthshukla

— Rashami Desai (@TheRashamiDesai) September 2, 2021

सिद्धार्श शुक्ला की कभी बहुत अच्छी दोस्त और बिग बॉस प्रतिभागी रश्मि देसाई ने ट्वीट करते हुए ब्रोकन हार्ट का इमोजी पोस्ट किया.

RIP mere dost …

I’m shocked beyond belief…May god give strength to his family, friends & fans in this difficult time . pic.twitter.com/KeH8xZ5K0A — Shefali Jariwala (@shefalijariwala) September 2, 2021

ये भी पढ़ें-Bigg Boss 13 विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन, 40 वर्षीय एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा.

सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड रही शेफारी जरीवाला ने लिखा RIP मेरे दोस्त.... मुझे भरोसा नहीं हो रहा, भगवान तुम्हारे परिवार, फ्रेंड्स और फैन्स को इस मुश्किल घड़ी में शक्ति दें.

I am just Numb..Why Sid?Too soon…May your soul rest in peace my friend. #SiddharthShukla — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) September 2, 2021

टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने लिखा कि मैं पूरी तरह से हैरान हूं.. क्यों सिड? इतनी जल्दी... भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दें मेरे दोस्त.

Hard to believe he is no more, my heartfelt condolences go to his family RIP my friend, u will be missed. pic.twitter.com/B9my98mrb7 — sonu sood (@SonuSood) September 2, 2021

एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा कि भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, भगवान तुम्हारे परिवार को साहस दें. हम तुम्हें मिस करेंगे.

It's just unbelievable and shocking. You will always be remembered @sidharth_shukla. May your soul rest in peace. My heartfelt condolences to the family — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) September 2, 2021

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह खबर अविश्वसनीय और हैरानी वाला है. तुम हमेशा याद रहोगो..... भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दें...

Really sad to know about the passing away of #SiddharthShukla. I didn’t know him personally but it’s heartbreaking to know of such a talented life gone so soon. Om Shanti — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 2, 2021

ये भी पढ़ें-SidNaaz: नहीं रहे 'सिड', अकेली रह गईं 'नाज'.

अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सच में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं. मैं उसे पर्सनली नहीं जानता था लेकिन इतनी जल्दी एक स्टार का जाना हार्ट बैक्रिंग है. ओम शांति.

Deeply saddened! @sidharth_shukla , We met for just 14 days, we fought a lot and parted ways. Never spoke again. Your sudden demise has taught me unconditional forgiveness! I forgive everyone & seek forgiveness from whoever I may have disappointed. RIP Sid. #SiddharthShukla — Koena Mitra (@koenamitra) September 2, 2021

वहीं एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने ट्वीट कर लिखा कि हम महज 14 दिन पहले मिले थे, हम लड़े और अलग हो गए. उसके बाद कभी बात नहीं की. तुम्हारी अचानक से मौत मुझे मांफ करना सीखाती है. मैं सबको माफ करती हूं और सबसे माफी मांग रही हूं जिसे भी मैंने निराश किया.

ऐसे ही जय भानुशाली, मनोज बाजपेयी, मनीष पोल, सुनील ग्रोवर, रवीना टंडन, मौनी रॉय, वरुण सूद, कपिल शर्मा, निम्रत कौर, अरमान मलिक, मल्लिका शेरावत, फराह खान, रितेश देशमुख और हिमांशी खुराना ने ट्वीट कर शोक जताया है.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.