Dance Deewane 3: राघव जुयाल को भारी पड़ा बच्ची का मजाक उड़ाना, अब मांगी माफी

नई दिल्ली: अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर बॉलीवुड के जाने-माने होस्ट राघव जुयाल (Raghav Juyal) मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. इन दिनो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अजीबोगरीब भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं.

मुसीबत में फंसे राघव

राघव पर नस्लवादी होने का आरोप लगा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में राघव अजीबोगरीब भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं और गुवाहाटी की एक बच्ची को उसके परफॉर्मेंस के लिए बुलाते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आते ही लोग उन्हें भद्दी-भद्दी बातें कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं, बात जब ज्यादा बढ़ गई तो राघव को माफी भी मांगनी पड़ी.

राघव पर लगा नस्लवादी होने का आरोप

Racism!@TheRaghav_Juyal introducing Gunjan Sinha of Assam in #DanceDeewane3 of @ColorsTV with "Momo", "Chinese" and celebs like @remodsouza, @MadhuriDixit have no objection in it.

People of Assam is not Chinese, yet such shows always do racism comments.

When will it stop? pic.twitter.com/cOTA8s8nvy

Ron Bikash Gaurav (@RonBikashGaurav) November 15, 2021