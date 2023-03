दीपक तिजोरी के साथ को-प्रोड्यूसर ने की ठगी, 'आशिकी' फेम को लगाया करोड़ों का चूना

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर दीपक तिजोरी जो एक जमाने में रोमांस की खान हुआ करते थे आजकल फिल्में बनाने में व्यस्त हैं. ऐसे में उनसे जुड़ा एक मामला इन दिनों खबरों में है. दरअसल दीपक तिजोरी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है. दीपक तिजोरी के साथ उनके ही को-प्रोड्यूसर ने ही धोखा क दिया. दीपक ने मोहन नादार के खिलाफ मुंबई पुलिस में FIR दर्ज करवाई है.

दीपक तिजोरी ने मोहन नादार पर गंभीर आरोप लगाए. दीपक ने बताया कि मोहन ने उनके साथ 2.6 करोड़ की धोखाधड़ी की है. दोनों साथ में मिलकर एक थ्रिलर प्रोड्यूस कर रहे थे. अंबोली थाने में मुंबई पुलिस ने दीपक तिजोरी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने IPC धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

Bollywood actor & director Deepak Tijori filed a case of cheating at Amboli police station. The actor alleged that he was duped of Rs 2.6 cr by co-producer Mohan Nadar, who joined him to produce a thriller film. Case has been registered under sec 420 & 406 of IPC & probe… https://t.co/mf05f3LHWm pic.twitter.com/R0jy1saVtN

