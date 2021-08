दीपिका पादुकोण ने नीलाम की जिया खान के अंतिम संस्कार में पहनी ड्रेस! फैंस ने लगाई जोरदार फटकार

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का स्टाइलिश अवतार हमेशा ही फैंस को उनकी ओर आकर्षित करता है. वह जो भी पहनती हैं, या करती हैं, वह ट्रेंड बन जाता है. आज दुनियाभर की फीमेल फैंस दीपिका के स्टाइल को कॉपी करती हैं. हालांकि, इसी बीच अब कुछ ऐसा हुआ है, जिसके कारण दीपिका को ट्रोल किया जाने लगा है. दरअसल, एक्ट्रेस कुछ दिनों से अपने पुराने कपड़ों की नीलामी कर रही हैं.

नेक काम के लिए दीपिका बेच रही हैं कपड़े

बता दें कि दीपिका यह सब एक नेक काम की वजह से कर रही हैं. वह अपने इन कपड़ों से कमाई गई कीमत को 'लिव लव लाफ फाउंडेशन' को डोनेट करने वाली हैं. हालांकि, अब दीपिका ने इस दौरान एक ऐसी गलती कर दी है, जिसकी वजह से कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी आलोचनाएं भी करना शुरू कर दिया है.

किया जा रहा है ऐसा दावा

कई लोगों ने दावा किया है कि दीपिका ने जो कपड़े नीलामी के लिए लगाए हैं, उनमें से एक उन्होंने एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) के अंतिम संस्कार और दूसरे प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के पिता अशोक चोपड़ा (Ashok Chopra) के अंतिम संस्कार के दौरान पहने थे. अब शरण्या शेट्टी नाम की एक ट्विटर यूजर ने उनकी वेब साइट से 2 स्क्रीनशॉट करते हुए हैरानी जताई है.

फैंस का भी टूट गया दिल

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं बहुत हैरान हूं. मेरी पसंदीदा दीपिका पादुकोण ने अपने 2013 के कपड़े नीलाम कर दिए हैं. मैं फिर दोहराती हूं, 2013 के कपड़े जो उन्होंने दो अलग-अलग अंतिम संस्कार के दौरान पहने थे.'

I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events.

Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV — Maya (@Sharanyashettyy) August 16, 2021

अब एस ट्वीट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है.

They'll do anything to swallow bucks! We middle-class folks give away clothes every now and then. And then too, we're sensitive of what we pass on, what state the clothes are in, and how old/new they are. India survives on our taxes and our charities. — Scribbles_HKS (@KaurHarkirtan) August 16, 2021

दीपिका को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इन कपड़ों को चैरिटी के लिए बेचने की बजाय, उन्हें इसे किसी जरूरतमंद को दान कर देने चाहिए थे.'

Such a cheap act.. For everything they go for donations with PR all over but she couldn’t even donate her old clothes?? What kind of ppl go and buy these second hand stuff.. crazy .. — Ruchi (@Ruchi4Tweets) August 16, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा, '14-15 साल पुराने जूते और कपड़े नीलाम करने का क्या मतलब है, आप इन्हें किसी जरूरतमंद को दे सकती थीं.' इनके अलावा भी यूजर्स लगातार दीपिका को फटकार लग रहे हैं.

इन फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं दीपिका

दीपिका के वर्ख फ्रंट के बात करें तो उनकी कई फिल्में दर्शकों के सामने पेश की जाने वाली हैं. जल्द ही उन्हें '83' में देखा जाने वाला है. इस फिल्म में वह एक बार फिर पति रणवीर सिंह के साथ दिखेंगी. इसके बाद वह 'फाइटर', 'प्रोजेक्ट-के', 'पठान', 'द इंटर्न' और शकुन बत्रा की अनटाइटल्ड में भी नजर आएंगी.

