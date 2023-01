Pathaaan: शाहरुख खान को लेकर ये क्या बोल गईं दीपिका पादुकोण, वायरल हो रहा एक्ट्रेस का वीडियो

नई दिल्ली: Pathaaan: फिल्म 'पठान' में एक बार फिर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की मैजिकल जोड़ी धमाल मचाती नजर आने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस के साथ-साथ मेकर्स और स्टार कास्ट भी काफी एक्साइटेड हैं. हाल में ही प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स द्वारा दीपिका पादुकोण का एक वीडियो शेयर किए गया है, जिसमें एक्ट्रेस शाहरुख खान की जमकर तारीफ करती नजर आईं.

दीपिका और शाहरुख कैसा है रिश्ता

यशराज से बात करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा कि 'शाहरुख के साथ मैंने पहले भी काम किया है. हम बहुत लकी रहे हैं कि ओम शांति ओम जैसी कुछ इनक्रेडिबल फिल्मों में हमें साथ काम करने का मौका मिला है. मैं अपने सबसे फेवेरेट को-स्टार के साथ एक बार फिर काम कर रही हूं. हमारे बीच बहुत खूबसूरत रिश्ता है और मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये हमारी फिल्मों में नजर आता है.'

खास है हमारी केमिस्ट्री

किंग खान के साथ अपनी केमिस्ट्री पर दीपिका ने कहा, 'मैं और शाहरुख दोनों इसका क्रेडिट ले सकते हैं. दोबारा वह इस इंटेंस डाइट और एक्सरसाइज पर भी थे.

