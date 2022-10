चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को बनाया नेशनल आइकन, एक्टर को सौंपा ये जरूरी काम

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एक्टर पंकज त्रिपाठी को एक इवेंट में नेशनल आइकल घोषित किया है. एक्टर ने ECI के साथ मिलकर वोटर्स के बीच जागरुकता फैलाने का काम किया था इसलिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है. ये अनाउसमेंट चीफ इलेक्शन कमीश्नर की मौजूदगी में की गई.

'मिर्जापुर' के कालीन भैया और 'सैक्रेड गेम्स', 'मिमी' जैसी फिल्मों में अपने छोटे से करिदार से बड़ी छाप छोड़ने वाले पंकज त्रिपाठी अपने काम में काफी मंझे हुए हैं. एक्टर की तारीफ करते हुए चीफ इलेक्शन कमीश्नर ने कहा कि यह फैसला हमने उनके कमिटमेंट और देश में जागरुकता फैलाने को लेकर ध्यान में रखते हुए किया है.

पंकज त्रिपाठी ने इस सेरेमनी में अपने पहले वोटर के तौर पर अपनी यादों को साझा किया. पंकज कहते हैं कि पूरी प्रोसेस ने मुझे न केवल वोट का अधिकार दिया साथ ही लोकतंत्र में आवाज भी दी. एक्टर ने यंग वोचर्स को इलेक्शन में बाग लेने के लिए मोटिवेट किया ताकि वो अपनी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए सही लोकतांत्रिक चुनाव कर सकें.

Bollywood Actor Pankaj Tripathi declared as the National Icon of the Election Commission of India.

