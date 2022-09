पहलगाम में चोटिल होने की खबरों पर इमरान हाशमी ने दी सफाई, बताई पत्थरबाजी की हकीकत

नई दिल्ली: हाल ही में इमरान हाशमी पहलगाम में शूटिंग कर रहे थे ऐसे में खबरें आईं कि उनके क्रू और उन पर पत्थरबाजी की गई जिसमें एक्टर चोटिल हो गए. एक्टर ने ट्विटर पर घटना का पूरा सच बताया है. बता दें कि पहलगाम में इमरान हाशमी मराठी फिल्म मेकर तेजस विजय देओस्कर के साथ 'ग्राउंड जीरो' की शूटिंग कर रहे थे उसी दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ.

इमरान हशमी ने सारी घटना को लेकर ट्वीट किया और कहा कि 'कश्मीर के लोग बहुत अच्छे और वेलकमिंग हैं. श्रीनगर और पहलगाम में शूट करना बहुत ही मजेदार रहा. पत्थरबाजी में मेरे चोटिल होने की खबरें फर्जी हैं.' इसके अलावा ये घटना कितनी सच है और कितनी फर्जी इसे लेकर इमरान ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है.

The people of Kashmir have been very warm and welcoming, it has been an absolute joy shooting in Srinagar and Pahalgam. The news of me being injured in a stone pelting incident is inaccurate .

— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) September 20, 2022