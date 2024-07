Manoj Bajpayee: 'सिर्फ एक बंदा काफी है' मनोज बाजपेयी के लिए है बेहद खास, एक्टर ने बताई वजह

नई दिल्ली:Sirf Ek Banda Kafi Hai: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी 100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दमखम दिखा चुके हैं. वह हमेशा अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते दिखते हैं. वहीं नए-नए निर्देशकों के साथ काम करने से हिचकिचाते नहीं हैं. पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' ऐसी ही एक फिल्म है. अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशिन में बनीं इस फिल्म को लेकर एक्टर ने खुलकर बात की है.

अपूर्व सिंह कार्की के साथ फिर काम करेंगे मनोज बाजपेई

#WATCH | Mumbai: on his movie 'Sirf Ek Banda Kafi Hai', actor Manoj Bajpayee says, "Sirf Ek Banda Kafi Hai has scripted history. It has been more than 1 year since its release on the OTT platform, and its viewership has crossed more than 1 billion minutes... It has given me so… pic.twitter.com/C4Rbfe8kbn

— ANI (@ANI) July 30, 2024