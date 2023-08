Gadar 2 Box Office Collection Day 8: सनी देओल का बवंडर नहीं ले रहा थमने का नाम, 300 के पार पहुंच गई फिल्म

Gadar 2 Box Office Collection Day 8: पिछले शुक्रवार 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' पहले ही दिन से जबरदस्त कारोबार कर रही है. फिल्म की रिलीज को दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है. अपने पहले सप्ताह में ही यह फिल्म साल 2023 में शाहरुख खान की 'पठान' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

8वें दिन Gadar 2 ने की इतनी कमाई

'गदर 2' के कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि इसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज करने का काफी फायदा हुआ है. फिल्म ने पहले 3 दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था.

300 NOT OUT… #Gadar2 continues to ROAR… Mass pockets are in an altogether different league… Also, the contribution from Tier 2 and Tier 3 sectors will set a new benchmark… Expect BIGGG JUMP on [second] Sat and Sun… [Week 2] Fri 20.50 cr. Total: ₹ 305.13 cr. #India biz.… pic.twitter.com/OMTP6Z4BJJ

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 19, 2023