Gauahar Khan Pregnancy: गौहर खान बनने वाली हैं मां, अनोखे अंदाज में एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी

नई दिल्ली: Gauahar Khan Pregnant: गौहर खान ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है. एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली हैं. अपने पहले बच्चे के आने की खबर गौहर ने खुद अपने चाहने वालों के साथ सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है. एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक प्यारा सा कार्टून वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि उनके परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाला है. Gauahar Khan ने शेयर किया क्यूट वीडियो इस वीडियो में गौहर, पति जैद दरबार के साथ बाइक पर कार्टून फॉर्म में नजर आ रही हैं. इसमें लिखा है, 'जब जी और जैड की मुलाकात हुई तो हम 1 से 2 हुए और हम 3 होने जा रहे हैं. ' इसके बाद उनकी बाइक की साइड में एक और सीट जुड़ जाती हैं, जिसमें टेडी बीयर, बच्चे के दूध की बोतल और कुछ खिलौने दिख रहे हैं. वहीं, गौहर के हाथ में भी एक खिलौना दिख रहा है. गौहर और जैद को मिली ढेरों शुभकामनाएं गौहर ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'बिस्मिल्लाह हीर रहमान नीर रहीम. आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है. माशा अल्लाह.' एक्ट्रेस का ये पोस्ट अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. View this post on Instagram A post shared by Gauahar Khan (@gauaharkhan) फैंस, दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने जैद दरबार और गौहर को जिंदगी के इस नए पड़ाव के लिए ढेरों शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है. वहीं, दोनों के आने वाले नन्हें मेहमान को भी लोगों ने अभी से प्यार देना शुरू कर दिया है. 2020 में हुई थी गौहर और जैद की शादी गौरतलब है कि गौहर और जैद ने 25 दिसंबर, 2020 को निकाह किया था. कुछ वक्त की डेटिंग के बाद ही दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया. परिवार ने इनके इस फैसले को मंजूरी दे दी. जैद और गौहर की शादी के सभी फंक्शन्स का आयोजन बहुत ग्रैंड किया गया, लेकिन इनमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्तों को ही शामिल किया गया था. कम ही लोग जानते हैं कि गौहर और जैद की मुलाकात लॉकडाउन में ग्रॉसरी स्टोर पर हुई थी. यही दोनों की बातचीत शुरू हुई, दोनों दोस्त बने और दोस्ती प्यार में बदल गई. ये भी पढ़ें- कियारा आडवाणी से शादी की खबरों के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया कब लेंगे फेरे! Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.