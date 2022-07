यूट्यूबर गौरव तनेजा की 4 साल की बेटी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR

नई दिल्ली: पॉपुलर यूट्यूबर गौरव तनेजा (Gaurav Taneja) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गई हैं. पिछले कुछ समय से वह सुर्खियों में बने हुए हैं. गौरव तनेजा को 'फ्लाइंग बीस्ट' (Flying Beast) के नाम से जाना जाता है. अब खबर आ रही है कि गौरव की चार साल की बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई है. गौरव तनेजा ने दिल्ली पुलिस को फोन पर धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ यूट्यूबर ने अपने ट्वविटर हैंडल पर FIR की कॉपी शेयर की है.

गौरव तनेजा फिर चर्चा में आ गए हैं

शिकायत की कॉपी को ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए गौरव ने लिखा, 'हमारी चार साल की बेटी को लेकर धमकी भरा कॉल आया है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है.'

Received a threat call against our 4 yr old daughter.

Police complaint registered.@DelhiPolice @HMOIndia pic.twitter.com/FobjcwjLMd

Gaurav Taneja (@flyingbeast320) July 28, 2022