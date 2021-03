Grammy Awards 2021: बियॉन्से और टेलर स्विफ्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, यहां देखिए विजेताओं की Full List

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण लंबे समय से टलते आ रहे 63वें ग्रैमी अवॉर्ड्स (63rd Grammy Awards) का आखिरकार आयोजन किया जा चुका है. पहले यह अवॉर्डस इसी साल की शुरुआत में 31 जनवरी को आयोजित किए जाने वाले थे, लेकिन बाद में इन्हें 14 मार्च तक के लिए टाल दिया गया. अब इसी के साथ विजेताओं की भी पूरी लिस्ट सामने आ चुकी हैं.

इस कारण बियॉन्से और टेलर स्विफ्ट ने रचा इतिहास

इस साल बियॉन्से (Beyonce) और टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) ने इतिहास रच दिया है. जहां एक ओर बियॉन्से ने इस बार 28वां ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर यह सम्मान सबसे ज्यादा हासिल करने वाली सिंगर बनी हैं.

Most GRAMMY Award wins of any female artist: https://t.co/QPXIcT5X82 pic.twitter.com/P5zbK0qIis

वहीं, टेलर स्विफ्ट पहली ऐसी महिला सिंगर हैं जिनकी एलबम को 3 ग्रैमी अवॉर्ड्स मिले हैं.

आइए जानते हैं 84 म्यूजिकल कैटेगरीज में इस बार किन हस्तियों को ग्रैमी अवॉर्ड्स से नवाजा गया है.

बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस- वाटरमेलन शुगर, हैरी स्टाइल्स

बेस्ट डांस/ इलेक्ट्रॉनिक एलबम- बुब्बा, केट्रानाडा

सॉन्ग ऑफ द ईयर (राइटर्स अवॉर्ड)- आई कान्ट ब्रीद, डन्सर्ट एमिली और टियारा थॉमस

बेस्ट रॉक एलबम- द न्यू एबनॉर्मल, द स्ट्रोक्स

बेस्ट कंट्री एलबम- वाइल्ड कार्ड, मिरांडा लैम्बर्ट

Congrats to @taylorswift13 who took home the massive Album Of The Year win for 'folklore' at the 2021 #GRAMMYshttps://t.co/iTzp0g0VHP

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2021