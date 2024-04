Hansal Mehta के साथ फ्लाइट में हुई गड़बड़ी, सामान के साथ छेड़छाड़ और कपड़े भी हुए बर्बाद

नई दिल्ली: Hansal Mehta: आए दिन सेलेब्स के साथ सफर के दौरान कोई न कोई घटना होती रहती है जिसका एक्सपीरियंस भी एक्टर्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. ऐसी ही एक घटना फेमस डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एयरलाइन्स की खराब हरकत के बारे में खुलासा किया है.

हंसल मेहता के सामान के साथ हुई छेड़छाड़

जाने-माने डायरेक्टर हंसल मेहता ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह मुंबई से लंदन गए और इस दौरान उनके बैग में रखे सारे कपड़े खराब हो गए है. उनका आरोप है कि या तो उनके सूटकेस को खोला गया या फिर उसके साथ छेड़छाड़ की गई है.

Hello @airindia. I had a good flight from Mumbai to London on AI 131 yesterday. But these things are always short lived when it comes to AI. My suitcase was either handled or opened or tampered with. All my clothes are ruined. They have a thick yellow chemical all over them which…

— Hansal Mehta (@mehtahansal) April 14, 2024