HanuMan Twitter Review: 'हनुमान' के शानदार VFX ने जीता दिल, 700 करोड़ में बनीं 'Adipurush' फिर होने लगी ट्रोल

नई दिल्ली: तेलुगु फिल्म हनुमान 12 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हैं. फिल्म को रिलीज के बाद भी सोशल मीडिया पर रिव्यू आने शुरू हो गाए हैं. फिल्म के रिव्यू के बीच एक बार फिर आदिपुरुष ट्रोल हो रही है. हनुमान फइल्म बेहद कम बजट की फिल्म है लेकिन इसके बाद भी फिल्म की VFX बेहद शानदार है.

सोशल मीडिया पर हुआ तारीफ

#HanuManRAMpage When you have grt chance of making movie Make good movies like #Hanuman Not movies like #Adipurush Big lesson for Bollywood Entire team take bow @PrasanthVarma A Director who is Capable of doing movies like Avatar #TejaSajja Performance

सोशल मीडिया पर हनुमान फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है. दूसरी तरफ आदिपुरुष के बजट पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा- अगर आपके पास फिल्म बनाने का अच्छा मौका है तो हनुमान जैसी बढ़िया फिल्में बनाएं ना की आदिपुरुष जैसी फिल्में.

आदिपुरुष फिर से हुई ट्रोल

#Brahmastra, #Adipurush were such a big waste of oppertunity!! Had people like Prashant Varma got that oppertunity....!

It will be though to believe such Visuals and VFX is achieved with a budget of less than 30 crs!! Lots of credits to director @PrasanthVarma#HanuMan pic.twitter.com/5HmDn8sCf4

