कंगना रनौत के मथुरा से चुनाव लड़ने पर हेमा मालिनी ने कसा तंज, दिया ये जवाब

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के चुनाव लड़ने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि कंगना रनौत उत्तर प्रदेश के मथुरा (Mathura) से चुनाव लड़ सकती हैं. इस समय मथुरा से बीजेपी (BJP) की मौजूदा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) हैं. उन्होंने इस खबर पर अपना ने रिएक्शन देते हुए कहा कि मथुरा में क्या फिल्म स्टार्स ही चाहिए. ऐसे तो कल राखी सावंत (Rakhi Sawant) को भी भेज देंगे.

कंगना को लेकर हेमा मालिनी ने दिया रिएक्शन

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh: When asked about speculation that actor Kangana Ranaut could contest elections from Mathura, BJP MP Hema Malini says, "Good, it is good...You want only film stars in Mathura. Tomorrow, even Rakhi Sawant will become." pic.twitter.com/wgQsDzbn5Z

— ANI (@ANI) September 24, 2022