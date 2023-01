Oscar 2023 की रेस में जैकलीन फर्नांडिस भी शामिल, Naatu Naatu को टक्कर देगा एक्ट्रेस का ये गाना

Jaqueline Fernandes in Oscar: जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग विवाद में फंस गई है. सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें लेकर ऐसे-ऐसे खुलासे किए कि उनका जीना ही मुहाल हो गया है. ऐसे में जैकलीन की जिंदगी में एक खुशखबरी ने दस्तक दी है. जैकलीन भी ऑस्कर 2023 में नॉमिनेट हुई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी फिल्म Tell it like a Women को बधाई दी है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल-

जैकलीन का नया गाना Applause in Oscars

जैकलीन फर्नांडिस ने खबर शेयर की है कि फिल्म के गाने एप्लॉज को ऑस्कर अवॉर्ड बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग की केटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. इस बात की बधाई जैकलीन ने अपनी पूरी टीम को दी है. फिल्म Tell it like a women का निर्देशन लीना यादव, मारिया सोल, लूसिया, सिल्विया कोरोबियो, ताराजी पी हेन्सन, मिपो ओह और कैथरीन हार्डविक ने मिलकर किया है.

जैकलीन ने दी सबको बधाई

इस फिल्म में जैकलीन ने भी एक अहम रोल अदा किया है. Tel it like a women एक इतालवी अमेरिकी फिल्म है. फिल्म के गाने Applause को सोफिया कार्सन ने रिप्रेजेंट किया है. पोस्ट शेयर कर जैकलीन लिखती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है मैं दियेन वारने और सोफिया कार्सन को बधाई देती हूं.

RRR के लिए कही ये बात

आगे जैकलीन फर्नांडिस लिखती हैं कि अप्लोज का गाना ऑस्कर 2023 में नॉमिनेट हुआ. मुझे आप सब पर गर्व है. आप लोगों के साथ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. आप सब एक बेहतरीन कलाकार हैं. जैकलीन ने आगे RRR के नाटू-नाटू को नॉमिनेशन के लिए बधाई दी और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं भी भेजीं. उम्मीद है कि जैकलीन फर्नांडिस की फिल्म को जिस तरह से लोगों का प्यार मिला उतना ही प्यार उनके फिल्म के गाने को भी मिले.

