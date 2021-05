जैस्मिन भसीन हुईं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के लिए नॉमिनेट, देखिए फैंस की दीवानगी

नई दिल्ली: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) कुछ समय से लगातार किसी न किसी कारण चर्चा में बनी हुई है. पिछले ही दिनों उन्हें विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) में देखा गया था. इसके बाद से ही उनके चाहने वालों की लिस्ट भी बढ़ने लगी है. फैंस जैस्मिन से जुड़ी अब हर बात को जानने के लिए बेताब रहते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर #100mostbeautifulwomen2021 ट्रेंड होने लगा है. इसके लिए अब भारतीय यूजर्स जैस्मिन भसीन का नाम नॉमिनेट करने लगे हैं.

क्या बॉलीवुड हसीनाओं पर भारी पड़ रही हैं जैस्मिन

जैस्मिन को टीवी की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक कहा जाता है. जबसे 'बिग बॉस 14' में दिखी हैं तब से दर्शक उनकी हर अदा के दीवाने हो गए हैं. अब लगता है कि खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड अदाकाराओं पर भारी पड़ने वाली हैं. शायद कारण है कि फैंस ने जैस्मिन का नाम इस साल की सबसे खूबसूरत महिला के लिए नॉमिनेट करना शुरू कर दिया है.

शहनाज और रुबीना भी हो रही हैं नॉमिनेट

I Want To See Her On The Top I Think You Also Especially in #100mostbeautifulwomen2021 Tagline So Retweet Shehnaaz Gill Related Tweets As Much You Can Because it's Matters the Most' Because She is Already Nominated Maintain Your Craze On Fire#ShehnaazGill #Shehnaazians pic.twitter.com/65jX8wV97A

— ShehnaazGill OFFICIAL FC (@ShehnaazGillTM) May 14, 2021