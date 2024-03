Pyar Kiya Toh Darna Kya ने पूरा किया 26 साल का सफर, पुरानी यादों में खोईं kajol

नई दिल्ली: Pyar Kiya Toh Darna Kya Completes 26 Years: फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' को 26 साल हो चुके हैं. इस मौके पर अभिनेत्री काजोल ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. काजोल ने एक्स पर सलमान खान, धर्मेंद्र और अरबाज खान के साथ बिताए पलों को शेयर कर याद किया है.

फिल्म की पुरानी यादों में खोईं एक्ट्रेस

बता दें कि सोहेल खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' 1998 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सलमान खान और काजोल की साझेदारी देखने को मिली थी. यह फिल्म 'करण-अर्जुन' और 'कुछ-कुछ होता है' के बाद रिलीज हुई थी. इस फिल्म में काजोल और सलमान खान के अलावा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद भी नजर आए थे, जिन्होंने काजोल और अरबाज खान के बड़े भाई का किरदार निभाया था. फिल्म के 26 साल पूरे होने पर काजोल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ये उन दिनों की बात जब लड़कियां चोटी किया करती थीं तब उनको नादान समझा जाता था.

When tying ur hair in a plait was a symbol of an innocent girl #26yearsofpyaarkiyatodarnakya@BeingSalmanKhan @SohailKhan @aapkadharam @arbaazSkhan pic.twitter.com/kwgmTpzrnn

