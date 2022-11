शाहरुख और सलमान से माफी मांगने के बाद KRK के बदले सुर, कहा मैं उनका चमचा नहीं

नई दिल्ली: KRK यानी कमाल आर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. कमाल खान सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. पिछले कुछ समय से वह फिल्मों पर अपना रिव्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिल्मों से जुड़ी उनके ट्वीट अक्सर चर्चा में बना रहता है. इसी दौरान कमाल आर खान ने शाहरुख खान से माफी मांगी थी. इस पर अब केआरके का नया ट्वीट सामने आया है.

माफी मांगकर किया सबको हैरान

Bhai Jaan @iamsrk I am really sorry if I hurt you in any way.

Now My full support for Pathaan All the best. — KRK (@kamaalrkhan) October 31, 2022

केआके ने अपने ट्वीट में शाहरुख खान से माफी मांगकर हर किसी को हैरान कर दिया. ट्वीट में उन्होंने कहावत के द्वारा लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश की है. उन्होंने अनपे ट्वीट में लिखा था- मशहुर कहावत है कि अपना मारेगा तो छांव में डालेगा और गैर मारेगा को धूप में डालेगा. अब समझ आई भाई शाहरुख खान आपको मैंने किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है तो सॉरी. अब पठान को मेरा पूरा सपोर्ट है. ऑल द बेस्ट

शाहरुख खान और सलमान का चमचा नहीं हूं

If I have said sorry to iamsrk and BeingSalmanKhan for any of my mistake doesn’t mean that I have become their Chamcha and I have to lie for them. And I have to wish them on their birthdays to make them happy. That’s not my job. — KRK (@kamaalrkhan) November 3, 2022

केआरके ने माफी वाले ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया और लिखा- अगर मैंने किसी गलती पर सलमान खान और शाहरुख खाकन को सॉरी कहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनका चमचा बन गया हूं और मुझे उनके लिए झूठ बोलना है. यह मेरा काम नहीं है. झूठ मेरे खून में नहीं है तो बोलूंगा कैसे.

सलमान खान से भी माफी मांग चुके हैं

I want to inform all media ppl that SalmanKhan was not behind my arrest as I thought. Peeche Se Koi Aur Khel Kar Gaya. Bhai jaan BeingSalmanKhan I am really sorry for misunderstanding you. And I apologise if I did hurt you in anyway. I voluntarily decide to not review ur films. KRK (@kamaalrkhan) October 30, 2022

कुछ समय पहले केआरको को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद केआरके ने कहा था उनकी गिरफ्तारी के पीछे सलमान खान का हाथ है. इसके बाद केआरके ने सलमान से माफी मांगते हुए लिखा- मेरी गिरफ्तारी के पीछे सलमान खान नहीं थे. आपको गलत समझने के लिए माफी मांगना चाहता हूं भाईजान. मैं किसी तरह से आपको दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए सॉरी. मैं ये फैसला कर रहा हूं कि आपकी फिल्मों का रिव्यू नहीं करूंगा.

