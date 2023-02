पंजाब की घटना पर कंगना रनौत ने किया पोस्ट, अमृतपाल को दी चुनौती

नई दिल्ली: kangana Ranaut: खालिस्तान समर्थक संगठन'वारिस पंजाब डे' अमृतपाल सिंह ने अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन के सामने भारी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनके करीबी को जेल से रिहा कर दिया. अजनाला थाने के बाहर जो प्रदर्शन हुआ इस पर अब कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कंगना ने दी प्रतिक्रिया

6 summons, one arrest warrant, ban on my movies in Punjab, physical attack on my car, the price a nationalist pays to keep the nation together. Khalistanis are declared terrorists by if you believe in the constitution, you mustn’t have any doubt about your position on this https://t.co/Gz8M4NOziY

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 25, 2023