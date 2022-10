एलन मस्क को दी कंगना रनौत ने बधाई, सोशल मीडिया पर उठी क्वीन के ट्विटर वापसी की मांग

नई दिल्ली: टेस्ला सीईओ एलन मस्क लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं. हाल ही में हाथों में सिंक उठाए उनकी ट्विटर हेडक्वार्टर में क्या एंट्री हुई सब उन्हें सोशल मीडिया का बाहुबली कहने लगे. एलन लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेड हो रहे हैं. मामला ट्विटर का है और क्वीन कंगना का अकाउंट काफी टाइम से सस्पेंड है. ऐसे में वो एलन मस्क को बधाई देती नजर आ रही हैं.

कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट पिछले साल सस्पेंड कर दिया गया था. दरअसल क्वीन कंगना को कई बार नियचमों का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी गई थई लेकिन जब वो बाज नहीं आई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. तबसे कंगना की इंस्टा एक्टिविटी बढ़ गई है और वो अपनी हर राय इंस्टा पर ही रखती हैं.

Waiting for Kangana Ranaut's grand entry on twitter!!Make this happen @elonmusk #BringBackKanganaRanaut pic.twitter.com/bmXZGsen89

