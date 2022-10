RRR को पछाड़ 'कांतारा' को मिली जबरदस्त रेटिंग, धनुष ने ट्विटर पर बांधे तारीफों के पुल

नई दिल्ली: कन्नड़ की एक्शन ड्रामा फिल्म कांतारा पूरे देश में धमाल मचा रही है. एक्टर धनुष ने ट्विटर पर फिल्म की जमकर तारीफ की और लिखा कि जरूर देखें फिल्म को. धनुष ने बतौर एक्टर और डायरेक्टर फिल्म की बागगौर संभाले ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. साथ ही फिल्म की डायरेक्शन को भी उमदा बताया है.

कांतारा फिल्म दर्शकों को एक घने जंगल में ले जाती है. एक कहानी पर्दे पर आती है जंगल के देवता देमीगोड और भूता की जो स्थानीय जनजाति और राजा के साथ जंगल की भूमि का सौदा करता है. 1870 में ये सौदा खुशियों के बदले किया जाता है. काफी सालों बाद जब राजा का बेटा इस सौदे को बदलने चलता है और लालच में आकर जमीन छीनने की कोशिश करता है तो उसकी मौत भूता के शाप की वजह से हो जाती है.

Kantara .. Mind blowing !! A must watch .. Rishab Shetty , you should be very proud of yourself. Congratulations hombale films .. keep pushing the boundaries. A big hug to all the actors and technicians of the film. God bless

— Dhanush (@dhanushkraja) October 14, 2022