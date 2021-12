करण जौहर ने दिल्ली सरकार से कर दी ऐसी अपील, लोगों ने लगाई खूब फटकार

नई दिल्ली: कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देशभर में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. लगातार इसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. वहीं विशेषज्ञों ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. इन हालातों को देखते हुए सरकार ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. वही, दिल्ली सरकार ने 28 दिसंबर से सिनेमाघर भी कर दिए है.

मनीष सिसोदिया संग हुई थी MAI की बैठक

अब थिएटर्स बंद होने पर एक बार फिर से फिल्मों की रिलीज डेट टाली जाने लगी है. इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है. ऐसे में अब बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में दिल्ली सरकार से सिनेमाघरों का दोबारा संचालन करने की अनुमति मांगी है. बीते गुरुवार, 30 दिसंबर को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) के सदस्यों ने दिल्ली के डिप्टी सीए मनीष सिसोदिया संग बैठक में सिनेमाघरों को खोलने की मांग की थी.

करण ने की अपील

अब करण जौहर ने भी अपने एक ट्वीट के लिए जरिए सिनेमाघर खोलने की अपली की है.

So that you can make money keeping people’s health at risk? Some of your fraternity members tested COVID positive just a few days back… https://t.co/FU2zYOYaXj

— Puniesh Kakar (@PunieshKakar) December 31, 2021