Karan Kundrra ने तेजस्वी प्रकाश को सिखाई ये चीज, कनफ्यूज होकर एक्ट्रेस खुजाने लगीं सिर

Tejasswi and Karan: तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे फेमस जोड़ी है. दोनों का इक-दूजे के लिए प्यार और रोमांटिक अंदाज देख फैंस भी घायल हो जाते हैं. दोनों अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाते रहते हैं. हाल ही में करण कुंद्रा ने ट्विटर पर अपनी और तेजस्वी की बेहद ही रोमांटिक तस्वीरें शेयर की. करण कुंद्रा ने उन्हें बिग बॉस 15 जीतने की बधाई दी.

तस्वीरें शेयर करते हुए लिखते हैं करण की तुम्हारे एक साल के कार्यकाल के लिए बहुत बधाई हो मेरी रानी. अब इसके आगे की कहानी ये है कि तेजस्वी को करण कुंद्रा की तरह ट्वीट करना नहीं आता है. ऐसे में वो बहुत कनफ्यूज हो गईं और उनसे बार-बार पूछती हैं कि मैं क्या लिखूं कैसे लिखूं. तो करण हंसते हुए कहते हैं देखों इसे मेरे ट्वीट पर मुझसे ही रिप्लाई करवा रही है.

Congratulations to a year of your reign my queen.. cheers to an era yet to come @itsmetejasswi pic.twitter.com/EGvJNCcAHH

— Karan Kundrra (@kkundrra) January 30, 2023