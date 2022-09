Ganesh Chaturthi 2022: गणपति बप्पा के हाथ में थमाई बंदूक, तो श्रद्धालुओं का भड़का गुस्सा

नई दिल्ली: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) का उत्सव आ गया है. ऐसे में सब अपने अपने घरों में गणपति की मूर्ति स्थापित कर चुके हैं. भारत में यही खास मौका होता है जब मूर्तिकार गणपति को अलग-अलग कैरेक्टर में प्रेजेंट करते हैं. कभी बॉलीवुड, कभी डॉक्टर तो कभी फिल्म का पोस्टर. ऐसे में KGF यश की धुंआधार लुक को कॉपी कर गणपति की मूर्ति बना दी गई जिस पर विवाद खड़ा हो गया है.

बुधवार को तेजी से चारों और तरह-तरह की गणपति मूर्ति वायरल होने लगी. इसमें 'केजीएफ चैप्टर टू' से इंस्पायर होकर भगवान गणेश की हैवी मशीनगन के साथ मूर्ति बनाई गई. ये उस सीन से कॉपी की गई है जहां यश एक पुलिस थाने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं. मूर्ति को भी सिग्नेचर व्हाइट पिनस्ट्राइप्ड सूट पहनाया गया. मूर्ति के नीचे 'KGF 2' भी लिखा हुआ था.

What's the logic behind all this?

is this how Southwood and fans celebrate #GaneshChaturthi ?

What similarities Rocky from KGF and Pushpa From Pushpa: The Rise

have with Ganesh ji?

As far as i know these awful characters are no less than villains who are inhuman and obnoxious. pic.twitter.com/FgQn9MPkSJ

— Gems of SouthWood (@GemsofSouthWood) August 31, 2022