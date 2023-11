Koffee with Karan 8: शो में पहुंची ननद भाभी की जोड़ी, किस एक्ट्रेस के बारे में बात करने पर करीना ने किया करण जौहर को इग्नोर!

नई दिल्ली: Koffee with Karan 8: 'कॉफी विद करण 8' के नए एपिसोड का प्रोमो रिलीज हो चुका है. नए प्रोमो में करीना और आलिया की जोड़ी शो का पूरा लुफ्त उठा रही हैं. करण जौहर भी दोनों से मस्ती भरे सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दोनों ननद भाभी मिलकर दे रही हैं. करण प्रोमो में करीना को 'भाभी या ननद' कहकर चिढ़ाते नजर आ रहें हैं, साथ ही वह अमीषा पटेल को लेकर भी करीना की खिंचाई कर रहे हैं.

भाभी कहने पर चिढ़ीं करीना कपूर?

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और करीना कपूर का रिश्ता भाभी और ननद का है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा बॉन्ड भी शेयर करती हैं. शो में जब करण ने करीना और आलिया से पूछा कि दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है? क्या वो ननद-भाभी हैं या फिर जेठानी? जिसपर करीना तुरंत पलटकर करण को जवाब देती हैं कि वो किसी की भाभी नहीं हैं. इस बीच आलिया कहती सुनाई देती हैं कि हम वापस कॉन्ट्रोवर्शियल काउच पर हैं 'K' के साथ. करण के शो का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, दर्शकों को करीना और आलिया को साथ देख कर काफी मजा आ रहा है.



#AliaBhattKapoor & #KareenaKapoorKhan for the KwK next episode- promo is out!#KoffeeWithKaran #KoffeeWithKaranS8 pic.twitter.com/m1ZHmF7UEW

— Raymond. (@rayfilm) November 12, 2023