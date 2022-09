KRK ने गिरफ्तारी के पीछे बताया लोगों का नाम, जानिए क्यों साध रहे हैं करण जौहर पर निशाना?

नई दिल्ली: फिल्म क्रिटिक और एकटर KRK जबसे जेल की हवा खाकर आए हैं फिर से उनके ट्वीट का सिलसिला शुरू हो गया है. पहले भी उन्हें बेबाक होकर ट्वीट करने की सजा मिल गई है. ऐसे में KRK ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी बात सामने रखी है. उन्होंने ट्वीट में ये बताया कि कौन उनकी गिरफ्तारी का जिम्मेदार नहीं है.

KRK ने हाल ही में एक ट्वीट किया है. ट्वीट में लिखा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे करण जौहर का हाथ है. ये सच नहीं है. करण शाहरुख, आमिर, अजय अक्षय इन सबका मेरे अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है. कमेंट में लगों को हैरानी इस बात से हुई कि उन्होंन इस लिस्ट में सलमान खान का नाम नहीं लिखा है.

Many people are saying that @karanjohar was behind my arrest. No, it’s not true. #Karan #SRK #Aamir #Ajay #Akshay etc have nothing to do with my arrest.

— KRK (@kamaalrkhan) September 14, 2022