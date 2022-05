Laal Singh Chaddha Boycott: ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रोल हुए आमिर खान, इसलिए हो रही है बायकॉट की मांग

नई दिल्ली: Laal Singh Chaddha Trailer Boycott: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) पिछले कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी क्रेज बना हुआ है. ट्रेलर देखने के बाद इसकी रिलीज को लेकर भी फैंस बेहद उत्सुक है. फैंस काफी लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार इसी बेताबी को देखते हुए मेकर्स ने कल शाम यानी रविवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं आमिर खान

बता दें कि, 'लाल सिंह चड्ढा' ऑस्कर विजेता अमेरिकी नाटक फॉरेस्ट गंप (1994) का रीमेक है. जहां एक तरफ लोगों को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है तो वहीं कुछ लोग फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं.

Remember Not To Waste Money on Bollywood movies #BoycottBollywood #BoycottLaalSinghChaddha

NCB Challenge RC Bail In SC pic.twitter.com/qxJpse3pGy

Sushant_Ki_Deewani (@Sush_Ki_Deewani) May 30, 2022