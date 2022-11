राजकीय सम्मान के साथ हुआ दिग्गज अभिनेता कृष्णा का अंतिम संस्कार, फूट-फूटकर रोए महेश बाबू

नई दिल्ली: तेलुगू फिल्मों के दिग्गज अभिनेता कृष्णा का अंतिम संस्कार बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित प्रस्थानम श्मशान घाट में किया गया. इससे पहले कई हस्तियों और बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, प्रख्यात तेलुगू अभिनेता एन. बालकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई के प्रमुख बी. संजय कुमार समेत विभिन्न हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी.

पंचतत्व में विलीन हुए दिग्गज अभिनेता कृष्णा

अनगिनत प्रशंसक अपने पसंदीदा अभिनेता की एक अंतिम झलक पाने के लिए कतारबद्ध थे और जब वह उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो कुछ की आंखें नम थीं. इसके बाद पार्थिव शरीर को जुबली हिल्स स्थित 'महाप्रस्थानम' श्मशान घाट ले जाया गया जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया. कृष्णा तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू के पिता थे. पिता के निधन से महेश बाबू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. दो महीने पहले ही उनकी मां का भी निधन हो गया था.

महेश बाबू पर टूटा दुखों का पहाड़

महेश बाबू का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह फूट-फूटकर रोते दिख रहे हैं. बता दें कि 2 महीने पहले ही महेश बाबू ने अपनी मां को खोया था. अब पिता के निधन ने महेश बाबू को बुरी तरह तोड़ दिया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को अधिकारियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया था.

