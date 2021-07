प्रभास को बड़े पर्दे पर टक्कर देंगे महेश बाबू और पवन कल्याण, एक साथ रिलीज होंगी ये फिल्में

नई दिल्ली: एक बार फिर से सिनेमाघरों की चमक लौटने को तैयार है, कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए देशभर में इसे खोल दिया गया है. जिसके बाद से फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों की रिलीज डेट की घोषणा कर रहे हैं. इस कड़ी में बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड इंडस्ट्री एक के बाद एक फिल्में रिलीज करने जा रही है.

THE BIGGG CLASH... #Telugu industry is all set to witness a storm at the #BO on #Sankranthi 2022...

#SarkaruVaariPaata [#MaheshBabu] versus

#PawanKalyan - #RanaDaggubati starrer [not titled yet] versus

#RadheShyam [#Prabhas; PAN-#India film].

Interesting times indeed! pic.twitter.com/NPDmlEEXla

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 30, 2021