India's Best Dancer से कटा मलाइका अरोड़ा का पत्ता, इस एक्ट्रेस ने छीनी जज की कुर्सी

नई दिल्ली: सोनी टीवी पर आने वाले पॉपुलर डांस रिएलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर' अपना सीजन 3 लेकर आ रहा है. इस बार सीजन 3 में दर्शकों के लिए भर-भर के ड्रामा, इमोशन और सरप्राइज रहने वाला है. शो के पिछले दो सीजन में जज की कुर्सी पर बैठीं मलाइका अरोड़ा लोगों की फेवरेट हैं. मलाइका अरोड़ा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है. दरअसल सीजन 3 से मलाइका अरोड़ा ने विदा ले ली है. वो शो में नजर नहीं आएंगी. उन्हें रिप्लेस किया है 90 के दशक की हिट एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने.

अब तक की सीजंस की बात करें तो मलाइका अरोड़ा के अलावा जज की कुर्सी टेरेंस लुईस और गीता कपूर संभाल रहे थे. वहीं शो को होस्ट हर्ष लिंबाचिया और भारती सिंह कर रहे थे. सोनाली बेंद्रे इससे पहले इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में भी जज रह चुकी हैं. जहां वो बच्चों के अंदर के एक्टिंग के कीड़े को परखती थीं.

You'll be amazed by the infectious energy Sushmita from West Bengal brings to the stage of #IndiasBestDancer, streaming from 8th April only on #SonyLIV.#SonyLIVBinge #DanceCompetition #DanceLife #DanceCommunity #DanceContest pic.twitter.com/rR9eqjROoj

