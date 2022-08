'सैम बहादुर' के लिए विक्की कौशल ने बदला अपना लुक, ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान हुए लोग

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सबसे स्किलफुल एक्टर्स में विक्की कौशल का नाम शुमार है. 'मसाण' से डेब्यू करने वाले विक्की के नाम के साथ 'उधम सिंह', 'उरी' जैसी कमाल की फिल्मों का नाम जुड़ चुका है. ऐसे में विक्की अपनी एक और फिल्म के लिए तैयारी में जुट गए हैं. आने वाले समय में फैंस विक्की को फिल्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक में देख पाएंगे.

मेघना गुलजार के साथ 'राजी' में काम करने के बाद ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी फिर से एक साथ काम कर रही हैं. फिल्म में विक्की कौशल के अलावा सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी अहम किरादर में नजर आएंगे. तीनों पहली बार साथ में पर्दे पर काम करने वाले हैं. जितना विक्की कौशल इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं उतने ही फैंस भी उन्हें देखने के लिए बेकरार हैं.

सैम बहादुर की BTS वीडियो शेयर करते हुए मेघना गुलजार ट्वीट करती हैं कि 'इस नई जर्नी को शुरू करने के लिए ढेर सारा आभार. इंडियन आर्मी से मिल रहे सपोर्ट के लिए धन्यवाद'. इसके साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विक्की कौशल 'सैम बहादुर' की लुक के साथ रीडिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं.

Only Gratitude as we set out on this extremely special Journey... #Samबहादुर Now Filming

We are thankful for your continued support @adgpi @IAF_MCC @indiannavy @jehansam @batliwalabrandy & the Manekshaw family@vickykaushal09 @fattysanashaikh @sanyamalhotra07 @RonnieScrewvala pic.twitter.com/Qv7AtO4ZDb

— Meghna Gulzar (@meghnagulzar) August 8, 2022