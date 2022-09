पकड़ी गई पाक क्रिकेटर नसीम शाह की चोरी, उर्वशी रौतेला के साथ इंस्टा पर खेल रहे अलग ही गेम

नई दिल्ली: पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह भारत में एकदम से तब सेंसेशन बन गए जब उर्वशी रौतेला के साथ उनका नाम जोड़ा गया. उर्वशी ने अपने इंस्टा अकाउंट से नसीम शाह और अपनी एक रोमांटिक एडिटेड वीडियो शेयर की थी. फिर क्या दोनों को लेकर कई कहानियां गड़ दी गईं. नसीम शाह ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि वो उर्वशी रौतेला को जानते ही नहीं है. ऐसे में उनकी चोरी पकड़ी गई है.

ट्विटर पर नसीम शाह और उर्वशी रौतेला से रिलेटेड कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं. जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. उर्वशी को न जानने का दावा करने वाले पाक क्रिकेटर उन फोटोज में उन्हें फॉलो करते हुए दिख रहे हैं. फिर क्या इसके जवाब में नसीम शाह के एक फैन क्लब ने दो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए जिसमें एक में नसीम एक्ट्रेस को फॉलो और दूसरे में अनफॉलो करते दिख रहे हैं.

#naseemshah be like: Mjha pasand ha nautella, idk who is #urvashirautela

मीम्स हो रहे हैं वायरल

जहां एक तरफ नसीम शाह एक्ट्रेस को पहचानने से इनकार करते हैं, वहीं उनके साथ फॉलो-अनफॉलो का खेल खेल रहे हैं. ऐसे में फैंस को दाल में कुछ काला लग रहा है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट किया 'नसीम शाह: मुझे पसंद है न्युटैला, मैं नहीं जानता कौन है उर्वशी रौतेला.' हाल ही में उर्वशी की तरह ही श्री लंका की एक्ट्रेस येहाली ताशिया कालिदास ने भी नसीम की एक वीडियो शेयर कर दी थी. फिर क्या उनके चर्चे भी चारों ओर किए जा रहे हैं.

#T20WorldCup2022#shadabkhan#UrvashiRautela #NaseemShah

After 2 Indian Actress This is Another from sri Lanka actress How Naseem is lucky.

Eder mama zyda khrab lagta ha look her emoji she share pic.twitter.com/f1O8buRiAl

— Taara (@aeman_sultan) September 12, 2022