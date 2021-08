Never Have I Ever फेम एक्ट्रेस ने रचा इतिहास, टीन Vogue के कवर पर छाईं मैत्रेयी

नेटफ्लिक्स पर आई वेबसीरीज नेवर हैव आई एवर (Never Have I Ever) की स्टार मैत्रेयी रामकृष्णन (Maitreyi Ramakrishnan) की लोकप्रियता आसमान छू रही है. मैत्रेय की फोटो टीन वोग मैगजीन सोलो के कवर पेज पर छपी है.