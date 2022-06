Nikamma Box Office Collection Day 1: पहले दिन ही निकला 'निकम्मा' का दम, कमाए सिर्फ इतने लाख

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और एक्टर अभिमन्यु दासानी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'निकम्मा' आखिरकार बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैंस काफी लंबे वक्त से उनकी इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. हालांकि ऐसा लग रहा है कि फिल्म अपनी रिलीज के पहले दिन ही फ्लॉप साबित हो गई है. बेशक फिल्म की कहानी एक्शन और रोमांस से भरपूर है, लेकिन दर्शकों को फिल्म की स्टोरीलाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई.

फ्लॉप साबित हुई 'निकम्मा'!

2017 में आई तेलुगू फिल्म मिडिल क्लास अब्बाई उर्फ एमसीए का रीमेक निकम्मा पहले ही दिन ऑडियंस को थिएटर तक लाने में नाकाम हो गई है. फिल्म के निर्देशक साबिर खान के करियर की ये पहली ऐसी फिल्म है जिसका पहले दिन का कलेक्शन एक करोड़ रुपये से भी कम रहा. अब भारत में 1246 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई निकम्मा का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं.

इतना रहा पहले दिन का कलेक्शन

'निकम्मा' का पहले दिन का कलेक्शन आने वाले दिनों के संकट का इशारा कर गया है. इस बीच मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने फिल्म की कमाई के आंकड़े पेश किए हैं.

#Nikamma is below par on Day 1, but the biz got a push, post evening, at mass centres, while metros remained weak... Day 2 and 3 are crucial, needs to salvage the situation... Fri ₹ 51 lacs. #India biz. pic.twitter.com/EjOqtXcSwN

taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2022