OMG 2 Box Office Collection Day 1: 'गदर 2' की दहाड़ के सामने फीकी पड़ी अक्षय कुमार की चमक, पहले दिन हुआ इतना कारोबार

नई दिल्ली: OMG 2 Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' (OMG 2) ने 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. लंबे इंतजार और सेंसर बोर्ड द्वारा लगाए गए कट्स की तमाम मुश्किलों के बीच फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'गदर 2' को टक्कर दी. इसे खूब पसंद भी किया गया. फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने सभी कलाकारों की एक्टिंग से लेकर कहानी और दिए गए मैसेज की खूब तारीफें की. यहां तक फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसे शानदार स्टार्स दिए. ऐसे में अब फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है.

OMG 2 ने की इतनी कमाई

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'ओएमजी 2' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#OMG2 fares much better than expected, although the numbers are severely impacted by #Gadar2 wave… Recorded better occupancy at prime multiplexes in evening and night shows, which should ensure solid growth over the weekend… Fri ₹ 10.26 cr. #India biz.#OMG2 is heavily… pic.twitter.com/PCeVBP7k0J

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 12, 2023