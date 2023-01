Oscar Nominations 2023 Live: इन प्लेटफॉर्मस पर लाइव अवॉर्ड शो देख सकते हैं भारतीय फैंस, इन फिल्मों से लोगों को उम्मीदें

नई दिल्ली: Oscar Nominations 2023: Oscar Nominations 2023: ऑस्कर नॉमिनेशन लिस्ट को लेकर भारत में लोग काफी उत्साहित है. जिन फिल्मों ने ऑस्कर 2023 की नॉमिनेशन लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, उनके नाम का ऐलान किया जाने वाल है. कई इंडियन फिल्म्स भी ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं, जिसमें एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) भी शामिल है.

ऑस्कर नॉमिनेशन लिस्ट 2023

24 जनवरी को सुबह साढ़े आठ बजे ऑस्कर अवॉर्ड के नॉमिनेशन का ऐलान किया जाने वाला है. भारतीय समय के अनुसार इस लिस्ट का ऐलान शाम 7 के सात बजे होगा. ऑस्कर अवॉर्ड के लिए एसएस राजामौली की 'आरआरआर' के साथ गुजराती फिल्म 'छेलो शो', 'ऑल द ऑल दैट ब्रीथ्स' और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' जैसी फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. अब सबको बस इस बात का इंतजार है कि कौन सी भारतीय फिल्म लिस्ट में शामिल हो सकती है.

कब और कहां देखें लाइव

इस शो को विदेशी ऑडियंस एबीसी.कॉम और हुलु टीवी पर लाइव देख सकती है. वहीं सैमुअल गोल्डविन थिएटर ऑफ एकेडमी से अहमद और विलियम्स ऑस्कर अवॉर्ड नॉमिनेशन की लाइव घोषणा करेंगे,

Meet your 2023 #OscarNoms hosts: Allison Williams and Riz Ahmed.

Join us on Tuesday, January 24th at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT. Nominations will be live streamed on https://t.co/8Zw5mDfBiO, https://t.co/5fKuh0ntHt, or on the Academy's Twitter, YouTube or Facebook. #Oscars95 pic.twitter.com/uQyJ9l48Zj

— The Academy (@TheAcademy) January 18, 2023