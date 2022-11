200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस को मिली राहत, दिसंबर तक टली सुनवाई

नई दिल्ली: सुकेश चंद्रशेखर के साथ नाम जुड़ने के बाद से जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलों में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में वो लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं. हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. ऐसे में बड़ा बदलाव ये हुआ कि जैकलीन पर लगे आरोपों पर किसी तरह की बहस नहीं हुई इसलिए अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.

#UPDATE | Delhi's Patiala House court defers the hearing on charges in the Jacqueline Fernandes matter for 12th December.

She appeared before the Court today in connection with the Rs 200 crores money laundering case involving conman Sukesh Chandrashekhar.

— ANI (@ANI) November 24, 2022