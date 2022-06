निक जोनस ने बेटी संग कुछ यूं मनाया 'फादर्स डे', प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की क्यूट तस्वीर

नई दिल्ली: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) आज एक ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं. वह अपनी पर्सनल और रील लाइफ के चलते हमेशा लाइम लाइट में रहती हैं. फैंस को प्रियंका और निक जोनस (Nick Jonas) की जोड़ी भी खूब पसंद आती है. कपल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं, और फैंस के साथ अपनी हर अपडेट साझा करते है. हाल में ही दोनों ने माता-पिता बनने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी, और एक बार फिर देसी गर्ल ने बेटी और निक के लिए 'फादर्स डे' पर इमोशनल पोस्ट करके सबका दिल जीत लिया है.

प्रियंका ने दिया स्पेशल गिफ्ट

हर किसी के लिए फादर्स डे बहुत खास होता है. वहीं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के लिए भी यह बहुत खास था, क्योंकि दोनों इसी साल माता-पिता बने हैं और निक का उनकी बेटी मालती के साथ यह पहला फादर्स डे था. प्रियंका ने 'फादर्स डे' के मौके पर दोनों को एक स्पेशल गिफ्ट दिया है, जिसे देख हर कोई उनकी बहुत तारीफ कर रहा है.

मैचिंग शूज पहने नजर आए निक- मालती

निक जोनस ने इस साल अपनी क्यूट सी लिटिल वन मालती के साथ पहला फादर्स डे सेलिब्रेट किया है. प्रियंका के गिफ्ट ने उनके दिन को और भी खास बना दिया है, जब दोनों को मैचिंग शूज गिफ्ट किए. सोशल मीडिया पर शेयर की गई फोटो में दोनों एक जैसे जूते पहने नजर आ रहे है. फोटो में एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है.

जहां मालती के शूज पर M लिखा हुआ है वहीं निक के एक शू पर MM और दूसरे पर DAD लिखा है.मालती के क्यूट शूज पर फैंस की नजरें थम गई है. प्रियंका ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- 'Happy 1st Father’s Day my love. To watch you with our little girl is my greatest joy..what an amazing day to come back home… I love you.. here’s to many more'

निक इमोशनल पोस्ट किया शेयर

निक ने भी सेम तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- मेरी लिटिल गर्ल के साथ मेरा पहला फादर्स डे. कूल फादर-डॉटर स्नीकर और मुझे डैड बनाने के लिए थैंक्यू प्रियंका. आई लव यू सो मच. सारे डैड को हैप्पी फादर्स डे. फोटो में निक मालती को हाथों से पकड़कर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं. फोटो मे मालती क्यूट सी रेड ड्रेस में नजर आ रही हैं.

