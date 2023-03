पंजाबी एक्टर अमन धालीवाल पर अमेरिका में हुआ हमला, कुल्हाड़ी और चाकू से किया गया वार

नई दिल्ली: पंजाबी और कई हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर नाम कमा चुके एक्टर और मॉडल अमल धालीवाल पर अमेरिका में जानलेवा हमला हुआ है. हमले के दौरान एक्टर कैलीफॉर्निया शहर के एक जिम में एक्ससाइज कर रहे थे. एक्टर के मुताबिक हमलावर धारदार हथियारों के साथ जिम में दाखिल हुआ और उसने हंगामा करना शुरू कर दिया. उस शख्स ने एक्टर पर भी हमला किया लेकिन एक्टर खुद को बचाने में कामयाब हुए. हालांकि खुद को बचाने के चक्कर में उन्हें भी काफी चोट आई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

कुल्हाड़ी और चाकू से हुआ हमला

यह घटना कैलिफोर्निया में सुबह साढ़े नौ बजे घटित हुई. एक्टर उस दौरान जिम में वर्कआउट कर रहे थे. तभी एक व्यक्ति हंगामा करता हुआ जिम में घुसा और उसने धारदार हधियार से एक्टर पर जानलेवा हमला किया. हमले में अमन को काफी चोटें भी आई हैं जिसको लेकर वह अस्पताल में भर्ती हैं. खबरों के मुताबिक पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है.

सोशल मीडिया में वायरल हुआ हमले का वीडियो

अमन धालीवाल पर हुए इस हमले का वीडियो परमीत बिदोवाली नाम एक यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

Famous actor Aman Dhaliwal, who has worked in Punjabi and Hindi films, has been fatally attacked in America. The attack took place when he was exercising in the gym.

An assailant entered the gym armed with a knife and launched an attack. pic.twitter.com/4CgtTYJB3y

— Parmeet Bidowali (@ParmeetBidowali) March 16, 2023