अचानक ट्रोलर्स के निशाने पर आईं राधिका आप्टे, जानें क्यों भड़के हैं लोग?

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आए दिन कोई न कोई हैशटैग ट्रेंड करता रहता है. शुक्रवार सुबह से ट्विटर पर #BoycottRadhikaApte का ट्रेंड टॉप पर चल रहा है. अचानक से राधिका आप्टे (Radhika Apte) यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं.

दरअसल राधिका (Radhika Apte trolled) के ट्रोल होने की वजह उनका कोई बयान या आगामी प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि उन्हें अचानक से बोल्ड शूट और फिल्मों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि आज फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाने को लेकर लोग एक्ट्रेस पर भड़के हुए हैं.

Everything is in ur hand but still u want Govt to act on every issue which u consider as relevant.

How many of came forward to :-

1. Unsubscribe all OTT Platforms.

2. Boycott each and every Bollywood Movie.

3. File an FIR against Directors of Anti Hindu#BoycottRadhikaApte pic.twitter.com/Tz8t8wEtXb

— Its_vikrama_Aditya(@vskutwal7) August 13, 2021