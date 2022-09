'हैप्पी टीचर्स डे' के लिए निम्रत कौर और राधिका मदान ने मिलाया हाथ, फिल्म की पहली झलक आई सामने

नई दिल्ली: आज देशभर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है. शिक्षक दिवस के अवसर पर निर्माता दिनेश विजन ने अपने अगले प्रोडक्शन वेंचर "हैप्पी टीचर्स डे" की घोषणा कर दी है. बता दें कि 'बदलापुर', 'स्त्री', 'हिंदी मीडियम' जैसी फिल्में बनाने के बाद अब दिनेश विजन सोशल थ्रिलर फिल्म "हैप्पी टीचर्स डे" बनाने जा रहे हैं. अभिनेत्री निम्रत कौर और राधिका मदान इस फिल्म में साथ में अभिनय करती नजर आने वाली हैं.

शिक्षकों की खोती जा रही प्रतिष्ठा पर सवाल उठाएगी फिल्म

निर्माताओं के मुताबिक, इस फिल्म के निर्माता दिनेश विजन की ‘मैडॉक फिल्म्स’ है और इसकी शूटिंग आज शिक्षक दिवस के मौके पर शुरू की गई.

Wishing all the teachers a very #HappyTeachersDay! And that’s what we bring to you today!#DineshVijan presents Happy Teachers' Day, starring @NimratOfficial & #RadhikaMadan. Releasing on Teachers' Day, 2023. Shoot begins today!#HappyTeachersDayFilm

@MikhilMusale pic.twitter.com/GcXMyH0Z5x

Maddockfilms (@MaddockFilms) September 5, 2022