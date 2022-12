रजनीकांत पहुंचे वेंकटेश्वर मंदिर, बेटी ऐश्वर्या संग भक्ति में हुए लीन

नई दिल्ली: साउथ के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत हाल ही में गुरुवार को तिरुमाला स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे. एक्टर ने मंदिर में सुप्रभात सेवा में भाग लिया. ऐसे में पुजारियों संग मिलकर कई अनुष्ठान पूरे किए. साथ ही अपनी बेटी ऐश्वर्या संग रजनीकांत ने भगवान का आशीर्वाद लिया.

हाल ही में रजनीकांत ने अपना 72वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इसी खुशी में रजनीकांत बेटी संग मंदिर अराधना करने पहुंचे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रजनीकांत कडपा में पेड्डा दरगाह का दौरा करने भी जाने वाले हैं. अपनी बेटी के साथ एक्टर अमीन पीर दरगाह यानी पेड्डा पर नमाज अदा करेंगे.

