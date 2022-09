रजनीकांत एक बार फिर बने नाना, घर में एक बार फिर गूंजी किलकारियां

नई दिल्ली: साउथ के सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत की बड़ी बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे के पैदा होने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की. ट्विटर पर उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की थ्रोबैक पोटोज के साथ अपने बच्चे की तस्वीर भी शेयर कर दी. साथ ही सौंदर्य ने अपने बच्चे का नाम भी साझा किया.

सौंदर्या के बच्चे का नाम वीर रजनीकांमत बननगामुड़ी रखा गया है. हालांकि तस्वीर में उन्होंने अपने बेटे का फेस नहीं दिखाया है. इन तस्वीरों में से एक में बच्चे ने किसी की उंगली पकड़ी हुी है. एक तस्वीर में सौंदर्या अपनी पूरी फैमिली के साथ है. एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में सौंदर्या ने अपना बेबी बंप दिखाया है. वहीं आखिरी तस्वीर में वो अपने बेटे वेद के साथ पोज करती दिखाई दे रही हैं.

With gods abundant grace and our parents blessings Vishagan,Ved and I are thrilled to welcome Ved’s little brother VEER RAJINIKANTH VANANGAMUDI today 11/9/22 #Veer #Blessed thank you to our amazing doctors @sumana_manohar Dr.Srividya Seshadri @SeshadriSuresh3 pic.twitter.com/a8tXbqmTxf

— soundarya rajnikanth (@soundaryaarajni) September 11, 2022