Raksha Bandhan BO Collection Day 5: सोमवार को फिर घटा 'रक्षा बंधन' का कलेक्शन, किया कुल इतना कारोबार

नई दिल्ली: Raksha Bandhan BO Collection Day 5: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है. लगता है 2022 अक्षय कुमार के लिए अनलकी है. तभी तो उनकी बैक टू बैक मूवी फ्लॉप हो रही हैं. पहले 'बच्चन पांडे', फिर 'सम्राट पृथ्वीराज' और अब 'रक्षा बंधन' भी इसे फेरहिस्त में शामिल हो गई है. अक्षय की इस फिल्म ने भी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

औंधे मुंह गिरी 'रक्षा बंधन'

'रक्षा बंधन' से जैसी उम्मीदें की जा रही थी, यह बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखा पाई है. अब फिल्म के पांचवें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. जिसके बाद कहा जा सकता है कि इसका बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

फिल्म ने किया कुल इतना कारोबार

फिल्म ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन कुल 6.31 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

#RakshaBandhan is a non-performer... Fails to hit double digits despite multiple holidays... 5-day total is a complete shocker... Thu 8.20 cr [#RakshaBandhan], Fri 6.40 cr, Sat 6.51 cr, Sun 7.05 cr, Mon 6.31 cr [#IndependenceDay]. Total: ₹ 34.47 cr. #India biz. pic.twitter.com/ZOFAJ7e58f

taran adarsh (@taran_adarsh) August 16, 2022