बोल्ड फोटोशूट की वजह से कानूनी पचड़े में फंसे रणवीर सिंह, दर्ज हुई FIR

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. इन दिनों वह अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर सुर्खियों में हैं. अभिनेता ने जब से पेपर मैग्जीन के लिए एक्सक्लूसिव फोटोशूट करवाया है, तब से ही चारों और सनसनी मची हुई है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के न्यूड फोटोशूट की वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है.

Mumbai Police register FIR against Bollywood actor Ranveer Singh over nude photographs on social media: Official

Press Trust of India (@PTI_News) July 26, 2022